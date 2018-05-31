«Необходимо поддерживать в связи с российской агрессией»: США вмешались в конфликт Венгрии и Украины

Государственный секретарь США Америки Майк Помпео во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто отметил важность поддержки взаимодействия Украины с НАТО на фоне российской агрессии.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Секретарь отметил насущную необходимость поддержки Украины в связи с российской агрессией, включая важность содействия и поддержки сотрудничества Украины с НАТО, и подчеркнул необходимость противодействия российскому пагубному влиянию в Центральной Европе», - говорится в сообщении.

Напомним, что Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

Также ранее сообщалось, что правительство Венгрии подтвердило, что будет блокироватьсближение Украины с ЕС и НАТО.