«Президент навязывал в замы своих людей»: глава Минфина Данилюк пожаловался Западу на Гройсмана и Порошенко

Министр финансов Александр Данилюк написал письмо послам стран «Большой семерки» с изложением своей версии конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Скан документа обнародовало издание «Экономическая правда».

Данилюк описывает конфликт с премьером и нежелание последнего назначить его заместителем Яну Бугримова.

По его словам, президент Петр Порошенко пытался добиться назначения заместителем министра финансов человека, которого лоббировали Игорь Кононенко и Нина Южанина, - сначала это был Игорь Уманский, позже Светлана Воробей. Из-за того, что Данилюк эти кандидатуры на должность не согласовывал, уже два года он работает без заместителя.

Данилюк также отметил, что действующая власть мешала реформированию Государственной фискальной службы.

«Он (премьер, - ПН) также заблокировал назначение постоянного главы ГФС и его заместителей. Как вы знаете, исполняющий обязанности главы очень близок и лоялен к премьер-министру. Он уже больше года находится на посту в противоречии с законом», - написал министр.

«Для меня не приемлемо, когда назначение на должность моих заместителей должно согласовываться с президентом или премьер-министром», - отметил он.

Данилюк также отметил, что предложил Гройсману подать в парламент просьбу о его отставке.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Гройсман забрал у Минфина право «вето» и Фискальную службу.

Отметим, что на последнем заседании правительства 23 мая между Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла ссора из-за отказа правительства назначать заместителем министра Яну Бугримову. Во время этой перепалки Данилюк сказал, чтобы на него готовили представление об отставке. При этом сам увольняться министр не собирается.

Данилюк был назначен в Кабмин Владимира Гройсмана в апреле 2016 года по квота БПП. Летом прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов. В ответ на что Данилюк потребовал отправить в отставку Луценко якобы за саботаж расследования по «Привабанку».