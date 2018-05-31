В Первомайске секретарь горсовета заявил в полицию, что у него конфликт с «Правым сектором», а потом сказал, что «все уладилось»

В Первомайске секретарь местного городского совета Сергей Бондарчук 31 мая сообщил в полицию, что у него возник конфликт с представителем «Правого сектора».

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сначала Бондарчук просил принять меры, но потом перезвонил в полицию и сказал, что уже уладил конфликт в своем кабинете.

А сайт «Первомайск-Инфо» пишет, что якобы депутат Первомайского городского совета от партии «Батьківщина» Василий Барский совместно с представителями «Правого сектора» после сессии накинулись на секретаря Сергея Бондарчука.

«После того как сессия закончилась, к Сергею Бондарчуку подошёл Василий Барский с представителями «Правого сектора» и выразили недовольство тем, что в повестке дня был вопрос о снятии с контроля вопроса о признании России страной-агрессором. В какой-то момент словесной перепалки представитель «Правого сектора» Григорий Волошин нанёс удар секретарю городского совета в глаз», - сообщает издание.

Напомним, что ранее секретаря Первомайского горсовета от «Оппоблока» Бондарчука заподозрили в пьянстве на рабочем месте.