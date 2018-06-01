Дерьмовый месяц

Не хочу никого ругать, и без того у нас слишком много последователей Александра Ивановича Герцена, ломающих копья над извечным вопросом: «Кто виноват?». В этом контексте мне ближе Николай Гаврилович Чернышевский, размышлявший над вопросом: «Что делать?».

Что делать, чтобы в подобных ситуациях можно было быстро реагировать, принимать решения и выполнять необходимые работы по устранению последствий аварии?

Ровно месяц прошёл, как прорвал этот канализационный коллектор, и жители этой невезучей улицы Лесковой сначала спасали свои дома (кто как мог) от затопления фекалиями, а сейчас продолжают вдыхать все это дерьмо, словно живут в большой открытой канализации.

Месяц!!! И сегодня только ещё продолжаются переговоры с подрядчиком и, может быть, ещё через неделю начнутся работы!

При этом вроде как и руководство города занимается этой проблемой, и депутаты собирались - голосовали, и КП Водоканал меры принимает. Никого в бездействии не обвинишь, все обеспокоены и взволнованы, а жители Лесковой так и остаются в дерьме...

И, судя по состоянию городских водопроводных и канализационных систем, подобная авария может произойти в любое время, в любом другом месте, и не одна. С такими темпами работ по устранению аварий, у города есть все шансы очередной раз получить дурнопахнущее прозвище.

Очевидно, что раз все что-то делают, а воз и ныне там, то проблема имеет системный характер. Сама процедура решения задачи слишком зарегулирована, растянута во времени и пространстве. Алгоритм, который приводит к «зависанию» производственно-хозяйственного процесса.

А ведь и деньги в бюджете есть, и строительных предприятий-подрядчиков вдоволь, а из-за бумажной голосовательно-тендерной волокиты люди продолжают находиться в осаде фекалий.

На мой взгляд, приоритеты ну уж явно перевёрнуты с ног на голову. Подобные аварии должны ликвидироваться быстро! Люди не должны быть заложниками бестолковых, никому не нужных бюрократических процедур!

Так наверняка и депутатам всех уровней в первую очередь, и исполнительным органам стоит подумать над тем, чтобы в подобных чрезвычайных ситуациях была бы более простая, ускоренная процедура реагирования по устранению аварий и наискорейшему обеспечению жителям города комфортных условий проживания.

Процедуры для людей, а не люди для процедур...)