Директор «Агентства развития Николаева» занимается глобальной реконструкцией парков, - Сенкевич

Городское коммунальное предприятие «Агентство развития Николаева» и его директор Виталий Воронов занимаются проектами по реконструкции парков.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

- Виталий Воронов сегодня занимается подготовкой и ведением проектов глобальных реконструкций парков, скверов. Я передам агентству все эти вопросы как менеджеру всех этих проектов. То, что я бы хотел контролировать лично, я делегировал агентству и думаю, что мы к концу года увидим результат. Пока говорить рано, - сказал Сенкевич.

Напомним, 6 марта тогда еще исполняющая обязанности мэра Татьяна Казакова без конкурса назначила нового директора коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» – экс-депутата горсовета от «Партии регионов» Виталия Воронова.

Стоит отметить, что Виталий Воронов на выборах Николаевского городского главы в 2015 году был конкурентом нынешнего мэра Александра Сенкевича. Кроме того, Сенкевич неоднократно подвергался критике со стороны Воронова. В апреле 2018 года Виталий Воронов сказал, что намерен работать с Сенкевичем, поскольку это является его прямой обязанностью.