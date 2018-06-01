Во время визита в Одессу порошенко со скандалом уволил председателя Татарбунарского РГА

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки к Одесской области уволил председателя Татарбунарской районной государственной администрации (РГА) Александра Кривенко.

Об этом Порошенко сообщил в пятницу, 1 июня, это говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что причиной такого шага стало то, что в Татарбунарском районе предполагалось еще в декабре прошлого года передать в аренду земельный участок инвестору под строительство солнечной электростанции.

- Сегодня, через полгода, предприятие не то что не начало строительные работы, оно даже землю в аренду не получило. А все из-за того, что председатель Татарбунарской райгосадминистрации по неизвестным мне причинам считает возможным не заключать уже полгода соответствующее соглашение с предприятием, хотя соответствующее распоряжение председателя областной государственной администрации по моему поручению было выдано, - рассказал Порошенко.

Президент сообщил, что по представлению председателя Одесской областной государственной администрации, подписал распоряжение об увольнении Кривенко.

- Если чиновники на местах позволяют себе создавать препятствия инвесторам в соглашение, мы с вами понимаем, каким интересам, уверен в том, что реакция властей должна быть жесткой. И мы не должны затягивать с принятием соответствующих решений, - подчеркнул Порошенко.

Александр Кривенко в день его назначения председателем Татарбунарской РГА

Напомним, 12 января Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова. В ходе представления нового главы ОГА Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА:

- Только разговорами занимались.

Президенту попытался возразить глава Ширяевской РГА Одесской области Тарас Бойко, подняв руку, в ответ Порошенко сделал ему замечание:

- Будете президентом - я вас приглашу, и вы выступите вместо меня. Я вам пока слова не давал.

Однако после окончания официальной части представления главы ОГА Президент выслушал все замечания, которые хотел высказать Бойко.

Позже Порошенко уволил главу РГА, с которым поссорился в Одессе