Мэр Николаева подписал выговоры трем главам администраций – руководство Центрального района уже исправляет недочеты

Городской голова Николаева Александр Сенкевич в четверг, 31 мая, подписал распоряжение о выговоре трем главам администраций: Центрального, Ингульского и Заводского районов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в Николаевском городском совете.

Ранее сообщалось, что на аппаратном совещании мэр пригрозил выговором главам трех администраций за невыполненный покос травы и неубранные улицы.

В комментарии «Преступности.НЕТ» глава администрации Центрального района Александр Береза сообщил, что получил распоряжение Александра Сенкевича о выговоре 31 мая.

- Выговор был анонсирован еще неделю назад. Как говорится, «нагоняй» я получил. Усиливаем работу. Я считаю, что в любом случае выговор - это повод посмотреть, насколько ты эффективно выполняешь свою работу и это показатель того, что руководство недовольно твоей работой, критично отнестись и приложить усилия и сделать так, чтобы эти замечания не повторились, - отметил Береза.

Также он добавил, что администрация Центрального района еще с момента аппаратного совещания начала исправлять ошибки, на которые указал городской голова.

- Собрал коллектив и сказал, что мэр недоволен работой администрации. Указал на те моменты, которые Александра Федоровича не устраивают в администрации. В кратчайшие сроки мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы Александр Федорович больше не обращался к этому вопросу, - заявил он.

Что касается невыполненного покоса травы, Береза рассказал, что все зависит от департамента ЖКХ, поскольку тот работает по графику и трава будет еще раз покошена.

- Буквально сегодня с утра Александр Федорович спросил, видел ли я, в каком состоянии бульварная часть улицы Садовой, я сказал, что по этому поводу мы уже разговаривали с департаментом, они выполняли покос 21 мая, поэтому, из-за того, что погода сопутствует росту травы, она уже поднялась. В принципе, косить нужно, но департамент работает согласно графику и в ближайшее время будет еще раз покошено.

На данный момент редакции не удалось связаться с главой администрации Ингульского района Светланой Гладун и главой администрации Заводского района Виктором Дмитруком, чтобы узнать их мнение по поводу выговоров.