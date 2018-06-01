«Проблема Николаева – это интриги», - в мэрии уволился глава управления молодежной политики

Городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал заявление об увольнении, которое подал исполняющий обязанности начальника управления молодежной политики, начальник отдела международных отношений Рамиль Агабеков.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

- Забрал документы, трудовая книжка у меня на руках. Поступили другие предложения работы, которые я сейчас рассматриваю, – объяснил Агабеков.

Сенкевич заявил, что поддержал поступок Агабекова.

- Откровенно скажу, мне понравился его подход. Он как мужчина пришел и сказал: «Я вижу какие-то интриги, какие-то непонятки. Я не хочу в этом участвовать, буду работать рядом, параллельно. Не собираюсь бросать вопросы молодежки». Я только пожал ему руку. Проблема Николаева – это интриги. Если они начинаются с молодости, то это очень плохо влияет до старости. Надо их убирать. Я надеюсь, что конкурс пройдет честно и прозрачно, – подчеркнул мэр.

При этом Сенкевич признался, что не отслеживает ход развития конкурса на должность начальника «молодёжного» управления. Более того, он не смог сказать, кто будет руководить управлением после ухода Агабекова. Также он не связывает желание молодого чиновника уйти со своими недавними недовольствами работой Агабекова.

- Нет, ни в коем случае (это не связано). У меня нет конфликтов ни с кем, есть только требования. Если люди исполняют их, то я не делаю замечания. Я не буду играть в старые игры, прикрывать кого-то. Будут получать предупреждения, выговоры и будут уходить. Тогда вопрос касался не Рамиля, а в общем управления. После этого они подкорректировали компас и начали решать вопросы относительно подготовки ко Дню молодежи, ко Дню города, – сказал Сенкевич.

К слову, ко Дню молодежи, до которого осталось около 20 дней, по словам Сенкевича, не было никаких совещаний, и он не имеет представления, какие мероприятия планируются к проведению.

Напомним, что в Николаевской мэрии объявили конкурс на должность начальника управления по вопросам молодежной политики. Этому событию предшествовал уход Олега Соколика и возложение обязанностей начальника управления на Рамиля Агабекова. Затем в мэрии Николаева разгорелся конфликт за должность главы молодежного управления.