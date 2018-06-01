«Иначе будет скачок инфляции»: Данилюк призвал нардепов проголосовать за антикоррупционный суд, чтобы получить транш от МВФ

Министр финансов Александр Данилюк разослал народным депутатам письмо, в котором призывает немедленно принять закон об антикоррупционном суде и тем самым разблокировать финансирование от МВФ.

Об этом свидетельствует копия письма, которая есть в распоряжении «Украинской правды».

Данилюк просит нардепов «отложить в сторону все существующие политические споры» и «принять решение исторической важности».

«Напоминаю, что утвержденный парламентом государственный бюджет на 2018 год базировался на предположении, что Украина успешно реализует программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Это предполагает, в том числе, создание Высшего антикоррупционного суда. Критически важным является голосование за закон в согласованной с нашими международными партнерам редакции», - объясняет чиновник.

Он предупреждает, что если Верховная Рада не примет такого решения, страну ожидают «серьезные финансовые и политические последствия».

Данилюк напоминает, что невыполнение программы МВФ лишает Украину возможности получить кредиты на финансирование госбюджета и доверия иностранных инвесторов. И это, по словам министра, на фоне того, что в течение следующих пяти лет Украине необходимо выплатить по внешним долгам более 23 млрд долларов.

«В случае срыва программы расходы бюджета 2018 года должны быть сокращены на сумму около 4 млрд долларов. Для стабилизации ситуации государство будет вынуждено тратить свои золотовалютные резервы, что приведет к девальвации гривны и скачку инфляции», - отмечает он.

Главный финансист страны прогнозирует, что подобный сценарий является угрозой национальной безопасности страны и «отбросит государство в развитии на годы назад».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава Минфина Данилюк пожаловался Западу на Гройсмана и Порошенко. Также ранее СМИ сообщали, что Гройсман забрал у Минфина право «вето» и Фискальную службу.

Отметим, что на последнем заседании правительства 23 мая между Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла ссора из-за отказа правительства назначать заместителем министра Яну Бугримову. Во время этой перепалки Данилюк сказал, чтобы на него готовили представление об отставке. При этом сам увольняться министр не собирается.

Данилюк был назначен в Кабмин Владимира Гройсмана в апреле 2016 года по квоте БПП. Летом прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов. В ответ на что Данилюк потребовал отправить в отставку Луценко якобы за саботаж расследования по «Привабанку».