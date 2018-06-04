«Женщина с богатой фантазией»: Николаевские нардепы от «БПП» отрицают заявление вице-спикера о возможном развале коалиции

Народные депутаты Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Ливик и Давид Макарьян опровергли слова вице-спикера парламента Оксаны Сыроид о том, нардепы «БПП» могут выйти из коалиции для роспуска Верховной Рады.

Соответствующие заявления они сделали в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что вице-спикер парламента Оксана Сыроид считает, что 60 депутатов фракции «Блок Петра Порошенко» могут выйти из коалиции для роспуска Верховной Рады.

Так, народный депутат Украины Александр Ливик впервые услышал о таком варианте развития событий и отрицает возможность выхода депутатов из коалиции.

Александр Ливик - Я впервые слышу эту новость. Мне сложно это комментировать. Если она действительно так сказала, то это женщина с богатой фантазией, яркой. Она может сказать многое. Это ее мнение. Мне об этом ничего неизвестно. Я не думаю, что такой вариант возможен, - заявил он.

В свою очередь нардеп Давид Макарьян аналогично Ливику заявил, что не видит никаких предпосылок для выхода из коалиции.

- Оксана Сыроид как вице-спикер может говорить свое виденье, высказывать свое мнение. Конституции и законом ей положено говорить, но на совещании у Президента, которое было неделю назад, Президент об этом ничего не знает, что могут быть перевыборы или досрочные выборы. На сегодняшний у нас будут очередные выборы Президента, через девять месяцев. После этого через полгода будут парламентские выборы. Кабинет Министров работает, готовит бюджет на следующий год. Я не вижу никаких предпосылок о том, что хотят выйти 60 депутатов, 30 или 20. Я в это число не вхожу. Кроме Оксаны Сыроид об этом ни один депутат Верховного совета, так же, как и я ничего не слышал, - сообщил он.

Также он добавил, что нет смысла в роспуске парламента.