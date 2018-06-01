Служебное расследование в отношении Палько завершили, мэр Николаева восстановил его в должности директора Департамента ЖКХ

Андрей Палько Городской голова Николаева Александр Сенкевич восстановил Андрея Палько на должности директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета.

Об этом идет речь в распоряжении городского головы от 1 июня.

Отмечено, что Сенкевич рассмотрел служебную записку о завершении расследования в отношении Палько от 24 мая и постановил завершить это расследование 31 мая.

«Акт по результатам служебного расследования для предоставления предложений, устранения недостатков и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности направить заместителю городского головы Юрию Степанцу».

«Восстановить в осуществлении полномочий в должности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрея Палько в связи с завершением проведения служебного расследования с 1 июня», - идет речь в распоряжении Сенкевича.

Напомним, что ранее Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Николаева Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить.