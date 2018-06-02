На внеочередную сессию южноукраинского горсовета вынесли вопрос об импичменте мэра города-спутника

Депутаты Южноукраинского горсовета, на внеочередной сессии городского совета, которая назначена на 7 июня, рассмотрят вопрос об отставке мэра города Южноукраинск Виктора Пароконного.

Данный вопрос включен в повестку дня сессии городского совета, назначенной распоряжением южноукраинского городского головы и размещенной на сайте городского совета.

Так, Южноукраинский городской голова Виктор Пароконный, ссылаясь на депутатское обращение от 24 мая 2018 года, созвал внеочередную сессию городского совета, где первым вопросом в повестке дня значится вопрос об импичменте мэра.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Южноукраинске 20 депутатов подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного. После этого, против мэра Южноукраинска выступили его заместители, начальники управлений, отделов и департаментов.

Сам же мэр Южноукраинска Виктор Пароконный, в ответ за все это, заявил, что его семью запугивают и он намерен распустить горсовет.