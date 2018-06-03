Выборы на Одессчине: в полиции сообщили о ложных минированиях избирательных участков

В Одесской области в селах Великомихайловского и Ширяевского районов 3 июня проходят выборы городского головы и депутатов Цебриковской объединённой территориальной громады. На момент выборов уже были выстрелы, ложные минирования и нападения на полицейских.

Об этом сообщает интернет-издания «УСИ. Одесса».

В село Цебриково находится Национальная гвардия для обеспечения общественного порядка. Ранее полицейские задержали четверых за хулиганские действия. Отмечается, что утром, 3 июня, появилась информация о минировании четырех избирательных участков

В отделе коммуникации нацполиции в Одесской области сообщили, что на четырех избирательных участках в Великомихайловском и Ширяевском районах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

По состоянию на 12:30 избирательные участки в Вишневое и Ширяево возобновили свою работу, взрывных устройств не обнаружено. Проверка в Цебриково продолжается.

Также сотрудники полиции выясняют обстоятельства выстрелов с травматического оружия поблизости избирательного участка в селе Цебриково.

«Один из граждан выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие. В результате происшествия никто не пострадал. В отношении мужчины составлен протокол по статье 174 Кодекса Украины об административных правонарушения», - идется в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Одесчине во время потасовок на избирательном участке пострадали 13 полицейских.