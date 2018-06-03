В МИД России заявили о вербовке журналистки сотрудниками СБУ

Департамент информации и печати МИД России призвал международное сообщество отреагировать на попытку Службы безопасности Украины завербовать журналистку «РИА Новости».



Об этом передает «УНН».

Так, в департаменте заявили, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента «РИА Новости» в Литве Ирину Высокович, которая на тот момент находилась в Херсоне, чтобы осветить процесс по дела руководителя портала «РИА Новости Украина» Константина Вышинского.

По словам самой журналистки, 1 июня, у входа в зал заседаний суда, к ней подошли сотрудники СБУ, посадили в машину и отвезли в участок Службы. Высокович рассказала, что в течении нескольких часов ее допрашивали в связи с ее профессиональной деятельностью и пытались заставить подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках издания.

«Требуем немедленно освободить К.Вишинского и снять с него все обвинения. Призываем профильные международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на ситуацию с И.Високович», - говорится в заявлении.

Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе «РИА Новости-Украина». Вскоре Херсонский суд арестовал руководителя «РИА Новости Украина» пропагандиста Вышинского, подозреваемого в госизмене. Позже он отказался от украинского гражданства и попросил помощи у Путина.