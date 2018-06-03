Минздрав Украины требует от России пустить к украинским политзаключенным международных врачей

и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины обратилось к России с требованием допустить украинских и международных врачей, а также представителей международных медицинских организаций к украинским политзаключенным с целью проверки их здоровья.

Об этом написала в Twitter исполняющая обязанностей министра Ульяна Супрун.

Письмо направили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

«Обратились к РФ с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным», - написала она.







Ранее сообщалось, что и.о. Министра здравоохранения Украины Уляна Супрун присоединилась к акции «А вони ще там» в поддержку украинских политзаключенных в России.