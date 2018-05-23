Феномен Бабенко или Почему Киев не слышит

Виталий Бабенко Знаете, чем закончилась история с письмом Николаевского облсовета в Киев по поводу некомпетентности начальника местной экологической инспекции Виталия Бабенко? А ничем.

Киев ответил отпиской. Мол, больше он вас не обидит, а отчет, который вы от него не услышали, – читайте на сайте. Это все. Ни слова по сути.

Напомню, что первым в области, кто публично усомнился в пользе Бабенко на должности, был глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко:

- К нему есть вопросы. Есть и коррупционная составляющая, и постоянные обращения, и то, что сегодня происходит с нашими недрами. Все то, что он должен контролировать, последовательно проходит, наверное, для него. Но пользы для общественности я не вижу.

Соответствующее заявление он сделал еще 29 марта 2017-го года в ходе заседания президиума облсовета, обращаясь к депутатам поддержать его и заслушать отчет Бабенко на сессии.

Спустя месяц, 27 апреля, состоялась внеочередная сессия, в повестке дня которой значился вопрос о его отчете, но он попросту не явился на заседание. В связи с этим работу Бабенко депутаты признали неудовлетворительной, а его поведение расценили как:

«…Осознанный саботаж и ненадлежащее выполнение им возложенных на него функций относительно совершения государственного контроля в части соблюдения требований действующего законодательства об экологической безопасности и рациональном использовании природных ресурсов Николаевской области, недостаточная претензионная работа касательно взыскания средств за нарушение природоохранного законодательства, что стало причиной не наполнения специального фонда областного бюджета».

3 мая это решение к сведению и для соответствующего реагирования были направлены в Министерство экологии и природных ресурсов и в Государственную экологическую инспекцию Украины.

И только 22 ноября, то есть спустя более чем полгода в госинспекции соизволили ответить.

Но в ответе этом нет ни слова по части предъявленных Бабенко претензий, кроме объяснения его отсутствия на сессии – был в отпуске. А по результатам рассмотрения обращения депутатов в целом в инспекции решили, что достаточно будет довести провинившемуся о «необходимости повышения уровня эффективного контроля за соблюдением служебной дисциплины и недопущения в дальнейшем подобных ситуаций, в частности путем усиления сотрудничества в Николаевским областным советом».

Рационально ли же использует Бабенко природные ресурсы в области (вспомнить только историю с его особняком, построенным в сосновом бору в нарушение постановления суд); достаточную ли, по их оценке, он ведет претензионную работу «касательно взыскания средств за нарушение природоохранного законодательства, на это в госинспекции никак не отреагировали. Но ведь не наполнение специального фонда областного бюджета как состоявшийся факт, разве не результат его работы? Наверное, решили, тта, а чьи это проблемы…

Что из этого всего следует? А то, что назначенцы из Киева, которые влияют на наполнение местных бюджетов, но при этом на местах на них нет никакого влияния – это абсурд. Хочет – сотрудничает, не хочет – имел в виду, читайте отчет на сайте… Не плохо было бы подумать об этом в контексте реформы децентрализации, может ли это продолжаться?