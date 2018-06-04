«Киев ответил отпиской», - в Госэкоинспекции указали Николаевскому облсовету, что отчет «провинившегося» Бабенко есть на сайте

Виталий Бабенко В Государственной экологической инспекции Украины все же ответили Николаевскому областному совету относительно начальника местной инспекции Виталии Бабенко, только в этом ответе нет ни слова по сути предъявленных ему претензий, кроме объяснения причины отсутствия чиновника на сессии.

Об этом в своем блоге на «Преступности.НЕТ» отметила журналист Катерина Вовченко, опубликовав соответствующий ответ Госэкоинспекции.

Напомним, 29 марта 2017-го года в ходе заседания президиума облсовета, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко усомнился в пользе Бабенко на должности и попросил депутатов заслушать его отчет на сессии.

Ответ из Госэкоинспекции Спустя месяц, 27 апреля, состоялась внеочередная сессия, в повестке дня которой значился вопрос о его отчете, но он попросту не явился на заседание. В связи с этим работу Бабенко депутаты признали неудовлетворительной, а его поведение расценили как:

«…осознанный саботаж и ненадлежащее выполнение им возложенных на него функций относительно совершения государственного контроля в части соблюдения требований действующего законодательства об экологической безопасности и рациональном использовании природных ресурсов Николаевской области, недостаточная претензионная работа касательно взыскания средств за нарушение природоохранного законодательства, что стало причиной не наполнения специального фонда областного бюджета».

3 мая это решение к сведению и для соответствующего реагирования были направлены в Министерство экологии и природных ресурсов и в Государственную экологическую инспекцию Украины. И только 22 ноября, то есть спустя более чем полгода из Госэкоинспекции пришел ответ

«Киев ответил отпиской. Мол, больше он вас не обидит, а отчет, который вы от него не услышали, – читайте на сайте.... В ответе нет ни слова по части предъявленных Бабенко претензий, кроме объяснения его отсутствия на сессии – был в отпуске, - отмечается в блоге. - Рационально ли использует Бабенко природные ресурсы в области (вспомнить только историю с его особняком, построенным в сосновом бору в нарушение постановления суд); достаточную ли, по их оценке, он ведет претензионную работу «касательно взыскания средств за нарушение природоохранного законодательства, на это в госинспекции никак не отреагировали. Но ведь не наполнение специального фонда областного бюджета как состоявшийся факт, разве не результат его работы?».

Отчеты Бабенко, опубликованные на сайте.

Напомним, еще в 2015 году тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк требовал в течение 24 часов освободить начальника николаевской областной экологической инспекций Бабенко от занимаемой должности.

Также сообщалось, что Бабенко в нарушение постановления суда построил особняк в рекреационной зоне. И, что получая зарплату около 4,5 тысяч гривен в месяц, он владеет двумя внедорожниками стоимостью по 20 тысяч долларов каждый.