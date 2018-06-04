«Мертвые души» Вознесенска

В свое время, будучи депутатом Вознесенского районного совета 2006-2010 годов, я познакомился с огромным количеством жителей Вознесенска, с которыми общаюсь и по сей день. А потому хорошо владею информацией о том, что творится в политическом пространстве города, с которого начиналась моя общественная деятельность.

В процессе моего общения с этими людьми я не увидел того уважения к действующему мэру города, которое было в период мэрства Юрия Гержова. Такая реакция на городскую власть побудила меня изучить результаты выборов городского головы в 2015 году. Меня интересовало несовпадение реальности и той красивой картинки, которую демонстрируют с экранов телевизоров. Цифры, а именно количество голосов, отданных в поддержку Виталия Лукова, должны были развеять сомнения, однако то, что я там увидел укрепило все мои переживания.

Конституция Украины гласит о том, что власть принадлежит народу. Можно долго дискутировать на тему, так ли это на самом деле, тем не менее у нас существует инструмент для участия граждан в процессе управления государством, городом или селом – это выборы.

Главным условием работы такого инструмента является доверие, которое охватывает не только самих участников выборов, но и их результаты. Если избиратели не верят в их исход – они перестают в них участвовать.

Николаевская область уже много лет демонстрирует одну из самых низких явок избирателей по стране. Это говорит лишь о том, что люди не верят в выборы. Не верят кандидатам, не верят в исход, и, как следствие, не верят власти, которая пришла к управлению государством или городом после такого голосования! А причин для такого недоверия хватает.

Во всем мире давно известна такая технология, как использование на выборах «мертвых душ», которую не брезгуют применять в своих целях непорядочные политики.

Один из её вариантов предполагает внесение в списки избирателей заведомо ложных данных о людях, которые фактически не проживают по указанным адресам. Далее кандидат, который знает о такой подмене, в сговоре с членами избирательной комиссии добавляет их к своему результату и «получает» победу. Незаслуженную победу! Он попросту ворует у людей их выбор, их волевое решение, их позицию и надежду!

Николаевская область не стала исключением. В Вознесенске количество избирателей, внесённых в Государственный реестр, практически равно количеству жителей в этом городе. Можно подумать, что детей и подростков в Вознесенске и вовсе нет, потому что там живут лишь избиратели. Однако мы понимаем, что на самом деле это не так. В 2013 году об этой проблеме заявил один из кандидатов мэрской гонки, но никаких попыток изменить ситуацию не предпринималось.

Если проблему с «мертвыми душами» не начать решать, то в Вознесенске и дальше останется угроза искажения результатов предстоящих выборов, чего я никак не могу допустить.

Я направлял запросы в Центральную избирательную комиссию и Главное управление статистики в Николаевской области. Полученные ответы оказались абсолютно разными.

В Государственном реестре избирателей усматривается наличие недостоверной информации об избирателях города Вознесенска, в результате завышения их количества от реального количества жителей города от + 4639 избирателей (период 2009г.) до + 5916 (период 2017г.).

Возьмем на конкретном примере выборы мэра Вознесенска в 2015 году. Количество избирателей, согласно данным ЦВК, в год мэрских выборов было 33845 человек, однако согласно данным Главного управления статистики в Николаевской области их численность была куда меньше – 28319, то есть «мертвых душ» было 5526. Если учесть, что за действующего тогда мэра проголосовали 6920 избирателей, то методом простой арифметики, отнимая число «мертвых душ», мы получаем большие сомнения в легитимности Виталия Лукова на посту городского головы Вознесенска.

По итогу таких вычислений я направил депутатский запрос председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому с просьбой инициировать и назначить проведение проверки органа ведения Государственного реестра избирателей – отдела ведения Государственного реестра избирателей аппарата исполнительного комитета Вознесенского городского совета на предмет достоверности сведений, их актуальность и возможной кратности, вызванное значительным превышением количества избирателей (более чем на 20%) над количеством постоянно проживающего населения города Вознесенск.

Я также прошу инициировать проведение служебной проверки действий должностных лиц органа ведения ГРИ в городе Вознесенск, а также направления по результатам проверки в правоохранительные органы уведомления о совершении преступления, предусмотренного частью 1 (частью 4 ) статьи 158 Уголовного кодекса Украины.

Со своей стороны я, как глава Николаевской областной организации партии «Відродження», приложу все усилия, чтобы во время ближайших выборов в Вознесенске, да и во всей Николаевской области, был обеспечен надлежащий контроль на избирательных участках, чтобы ни у кого не возникло желания и не было возможности обмануть граждан и исказить их реальный выбор.