Глава Минфина Данилюк рассказал, как соратник Порошенко пытался навязать ему «нужного» заместителя

Министров финансов Александр Данилюк рассказал, как ему навязывали заместителей и кого из них лоббировал Кононенко.

Об этом она рассказал в интервью ЭП.

Данилюк отметил, что у него уже два года нет «нужного» заместителя.

- Уманского сначала начинал толкать один из депутатов. Скажем так, один из очень приближенных к президенту депутатов, - отметил Данилюк.

На вопрос, был ли это Игорь Кононенко Данилюк ответил утвердительно.

- Я сказал «нет». Было много попыток назначить Уманского, но я говорил «нет», - добавил он.

Отметим, кандидатуру Игоря Уманского, как потенциального заместителя министра финансов, озвучивали депутаты, в том числе бюджетного комитета давно - еще на этапе формирования команды заместителей министра финансов.

После конфликта с Натальей Яресько Уманский ушел из Минфина. В разговоре с ЭП он говорил, что не рассматривает возможности своего возвращения именно в Минфин, после чего публично критиковал министра финансов и президента.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава Минфина Данилюк пожаловался Западу на Гройсмана и Порошенко. Также ранее СМИ сообщали, что Гройсман забрал у Минфина право «вето» и Фискальную службу.

Отметим, что на последнем заседании правительства 23 мая между Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла ссора из-за отказа правительства назначать заместителем министра Яну Бугримову. Во время этой перепалки Данилюк сказал, чтобы на него готовили представление об отставке. При этом сам увольняться министр не собирается.

Данилюк был назначен в Кабмин Владимира Гройсмана в апреле 2016 года по квоте БПП. Летом прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов. В ответ на что Данилюк потребовал отправить в отставку Луценко якобы за саботаж расследования по «Привабанку».