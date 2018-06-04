Киевский суд освободил от люстрации и вернул на должность замглавы Николаевской таможни племянницу Джарты

Анна Колодяжная Окружной административный суд Киева восстановил в должности заместителя главы Николаевской таможни Анну Колодяжную, которая была уволена в марте 2015 года по Закону «Об очищении власти».

Об этом передает издание «Страна» со ссылкой на сообщение адвоката Светланы Дудник в закрытом Facebook-сообществе «Очищенные властью».

По ее информации, соответствующее решение было вынесено 31 мая, и в настоящее время у участников процесса на руках имеется вступительная и резолютивная часть решения, вынесенного судьей Павлом Григоровичем. Имя истца Дудник не называет, но согласно сведениям портала «Судебная власть» в последний день весны слушался иск к Государственной фискальной службе именно Анны Колодяжной.

Согласно вынесенному в заседании решению, приказ Министерства доходов и сборов об увольнении Колодяжной в рамках реализации закона «Об очищении власти», подлежит отмене.

Кроме восстановления в должности, ей надлежит выплатить компенсацию за время вынужденного прогула, который растянулся на более чем три года (с 13 марта 2015 года по 31 мая 2018 года) в размере 383 тысяч гривен.

Известно, что Анна Колодяжная заняла пост замглавы Николаевской таможни летом 2014 года. Ее работа в таможенном ведомстве началась в 2004 году, когда она устроилась в Донбасскую региональную таможню. С февраля 2011 и по июль 2014 года Колодяжная работала заместителем (в том числе первым) главы Крымской таможни, а после этого была переведена в Николаев.

По имеющейся информации Колодяжная является племянницей покойного экс-мэра Макеевки и экс-премьер-министра Крыма Василия Джарты. А ее бывший супруг – генерал Владимир Орлов до 2014 года возглавлял таможни Сумской и Луганской областей и также был люстрирован.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Одесский апелляционный суд впервые восстановил в должности люстрированного прокурора, признав Закон «об очищении власти» антиконституционным.