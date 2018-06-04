«У них цель убрать Пароконного», - депутат заявил о заговоре против мэра Южноукраинска

Виктор Пароконный Аудиозапись, на которой мэр Южноукраинска Виктор Пароконный оскорбляет депутата горсовета Эрика Григоряна, была сделана еще год назад. Нынешнюю ее публикацию используют для того, чтобы настроить Григоряна против мэра.

Об этом Григорян рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Депутат говорит о «заговоре» против Пароконного, к которому имеет отношение депутат горсовета Горностай.

- Мы же понимаем, кто руководитель этого «Барометра» (сайт, опубликовавший аудиозапись – ПН) – Горностай трижды судимый. Это его тактика такая – записывать людей. Это Горностай его записал год назад, когда меня снимали с поста главы комиссии и тогда мы ругались. А сейчас они это скинули, чтобы меня настрополить против мэра. Я на это не поддамся. Я мэра буду поддерживать.

- Сегодня они говорят: «Давайте уберем мэра, давайте уберем секретаря». Кто будет дальше мэром? Около 8 тысяч человек проголосовали за Пароконного. Сегодня депутаты, за которых проголосовало по 15, по 20 человек, они между собой договорились и хотят снять его. Они договорились, кто уже будет секретарем горсовета… У них цель не исправить наболевшие вопросы, а убрать Пароконного… Оппоненты могут на меня только грязь налить. У меня нет никакого интереса никуда, я никуда не вмешиваюсь. А у них другие методы. Они хотят залезть в бюджетные деньги, я им мешаю как кость в горле, - говорит Григорян.

Напомним, 7 июня в Южноукраинске состоится сессия горсовета, на которой рассмотрят вопрос об отставке мэра города Виктора Пароконного.