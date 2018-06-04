У ЦИК просят проверить, как «мертвые души» повлияли на выборы мэра Вознесенска в 2015 году

Мэр Вознесенска Виталий Луков Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского просят проверить отдел ведения Государственного реестра избирателей в Вознесенске на предмет достоверности количества избирателей. Оказалось, что количество избирателей более чем на 20% превышает количество постоянно проживающего населения Вознесенска.

Об этом в своем блоге на «Преступности.НЕТ» написал народный депутат, глава николаевской организации партии «Відродження» Артем Ильюк.

Нардеп решил выяснить, как технология использования «мертвых душ» могла повлиять на выборы в Вознесенске.

«Я направлял запросы в Центральную избирательную комиссию и Главное управление статистики в Николаевской области. Полученные ответы оказались абсолютно разными. В Государственном реестре избирателей усматривается наличие недостоверной информации об избирателях города Вознесенска, в результате завышения их количества от реального количества жителей города от +4639 избирателей (2009 год) до +5916 (2017 год)».

«Возьмем на конкретном примере выборы мэра Вознесенска в 2015 году. Количество избирателей, согласно данным ЦИК, в год мэрских выборов было 33845 человек, однако согласно данным Главного управления статистики в Николаевской области их численность была куда меньше – 28319, то есть «мертвых душ» было 5526. Если учесть, что за действующего тогда мэра проголосовали 6920 избирателей, то методом простой арифметики, отнимая число «мертвых душ», мы получаем большие сомнения в легитимности Виталия Лукова на посту городского головы Вознесенска», - написал Ильюк.

По его словам, если проблему с «мертвыми душами» не начать решать, то в Вознесенске и дальше останется угроза искажения результатов предстоящих выборов. Поэтому Ильюк направил депутатский запрос председателю ЦИК с просьбой инициировать проверку.