«Монтаж и фейк», - мэр Южноукраинска об аудиозаписи, на которой он оскорбляет депутата

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Виктор Пароконный
Мэр Южноукраинска Виктор Пароконный заявил, что аудиозапись, на которой он оскорбляет депутата горсовета Эрика Григоряна, является монтажом.

Об этом Пароконный рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

- Подобный разговор был приблизительно два года назад. Однако то, что выложили, по большей мере монтаж и фейк. Владелец сайта («Барометр», который опубликовал аудиозапись – ПН), депутат Горностай постоянно провоцирует меня на какие-то заявления, он тогда этот разговор и писал. Сам же сайт «Барометр» официально нигде не зарегистрирован, мы даже не можем привлечь его к ответу, - сказал Пароконный.

Напомним, 7 июня в Южноукраинске состоится сессия горсовета, на которой рассмотрят вопрос об отставке мэра города Виктора Пароконного.

Вадим Богданов

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