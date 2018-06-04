«Монтаж и фейк», - мэр Южноукраинска об аудиозаписи, на которой он оскорбляет депутата

Виктор Пароконный Мэр Южноукраинска Виктор Пароконный заявил, что аудиозапись, на которой он оскорбляет депутата горсовета Эрика Григоряна, является монтажом.

Об этом Пароконный рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

- Подобный разговор был приблизительно два года назад. Однако то, что выложили, по большей мере монтаж и фейк. Владелец сайта («Барометр», который опубликовал аудиозапись – ПН), депутат Горностай постоянно провоцирует меня на какие-то заявления, он тогда этот разговор и писал. Сам же сайт «Барометр» официально нигде не зарегистрирован, мы даже не можем привлечь его к ответу, - сказал Пароконный.