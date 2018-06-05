Глава Николаевской ОГА накануне голосования за отставку городского головы Южноукраинска соберет на совещание глав фракций и мэра Пароконного

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко в среду, 6 июня, собирает у себя мэра Южноукраинска и представителей Южноукраинского горсовета, чтобы обсудить противостояние городского головы и депутатов.

Информацию об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердил городской голова Южноукраинска Виктор Пароконный.

По его словам, он был приглашен. Однако кто еще будет присутствовать, точно не знает.

Стоит отметить, что накануне Виктор Пароконный направил письмо к Алексею Савченко, в котором изложил свое видение ситуации, которая происходит как в самом городе, так и в городском совете.

В то же время, как сообщает «Маю право», в облгосадминистрацию кроме Виктора Пароконного были приглашены главы фракций и депутатских групп в горсовете: Евгений Квасневский («Наш край»), Наталья Черемухина («Оппозиционный блок»), Александр Палий («Єдність»), Сергей Ярошенко («Батьківщина»), Людмила Рыбакова («Укроп»), Надежда Олийнык («Свобода»), Николай Борец (БПП), и Эрик Григорян («Маю право»).

Напомним, 7 июня в Южноукраинске состоится сессия горсовета, на которой рассмотрят вопрос об отставке мэра города Виктора Пароконного.