Мэр Николаева созывает две сессии горсовета, чтобы рассмотреть земельные и бюджетные вопросы

Городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение о созыве двух сессий городского совета.

Об этом свидетельствуют соответствующие распоряжения на сайте Николаевского горсовета.

Так, 38-я сессия состоится в четверг, 7 июня и будет посвящена бюджетным вопросам, а именно утверждение отчета про исполнение горбюджета Николаева за 2017 год, внесение изменений в бюджет Николаева на 2018 год, а также внесение изменений в целевые программы.

Заседание 39-й сессии состоится в четверг, 17 июня, на ней планируют рассмотреть земельные вопросы.

Напомним, что ранее мэр Александр Сенкевич призвал всех распорядителей бюджетных средств активизироваться и до конца недели в «экстренно-оперативном порядке» перераспределить бюджетные средства.

Также, во время 35-й сессии, которая состоялась 19 апреля, депутат Анатолий Дюмин предложил в ближайшее время избрать нового секретаря горсовета, чтобы подстраховаться и не оставить город без руководства, если Александра Сенкевича снова отстранят.