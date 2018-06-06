Вакарчук высказался о президентских амбициях: «Все равно не поверите»

Известный украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук вновь ушел от четкого ответа о своих президентских амбициях.

Об этом сообщает «Elle».

Он заявил, что ни одному его ответу все равно не поверят.

Так, последние полгода Вакарчук жил в США где читал лекции в Стэнфордском университете и изучал политологию и социологию. По его словам, этом отличный способ перезагрузится. Вакарчук огорчен, что люди связывают это с политикой.

- Просто, чтобы закрыть тему. Меня все время спрашивают по поводу моего присутствия в политических рейтингах, президентских амбиций, желания или нежелания баллотироваться на выборах. А история в том, что, что бы я вам ни ответил, вы все равно не поверите, — отметил певец.

Он утверждает, что в США разбирал особенности сегодняшней ситуации в Украине, почему ситуация такая сложная и почему не может быть какого-то конкретного готового пути, иностранного опыта, который Украина могла бы взять и перенести на себя.

- У нас много особенностей, много деталей, которые обязательно нужно учитывать, — добавил Вакарчук.

Напомним, ранее Вакарчук заявил, что у него нет политических амбиций, однако он не может стоять в стороне от событий в Украине.