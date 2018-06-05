«Это личное дело Пригожина», - Путин заявил, что Россия не имеет отношения к «фабрике троллей»

Россия как государство не имеет отношения к «фабрике троллей», а обвинения в адрес Евгения Пригожина являются смешными.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля.

На вопрос ведущего о том, что Пригожин, которого США обвиняют в попытках повлиять на выборы с помощью агентства Internet Research Agency, известного как «фабрика троллей», поддерживает тесные отношения с российским руководством и его называют «поваром Путина», Путин заявил, что нужно отделять деятельность Российского государства и ее граждан.

- Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие‑то хакерские возможности, имея какую‑то частную фирму в этой сфере – я даже не знаю, чем он занимается, – с этих позиций может повлиять на выборы в Соединенных Штатах или в какой‑то европейской стране? Как же низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой‑то из европейских стран либо в Соединенных Штатах! Это не смешно? — отметил он.

Ведущий уточнил, что Пригожин занимается не только ресторанами, у него много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны и получают много госзаказов, но при этом миллионы долларов он тратит на «фабрику троллей». Он спросил зачем это нужно ресторатору?

- Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения, — ответил Путин.

При этом российский президент в качестве аналогичного примера завил, что известный американский инвестор Джордж Сорос «вмешивается во все дела во всем мире».

- И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство… Спросите Госдеп: зачем он это делает? Госдеп Вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина, — считает Путин.

Напомним, ранее Facebook удалил 270 страниц российской «фабрики троллей».