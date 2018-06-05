«Политик порадовал уборщиц»: премьер Нидерландов пролил кофе на входе в парламент и сам вытер его шваброй

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пролил кофе на входе в парламент и помыл пол за собой, вытерев его шваброй.

Инцидент, который произошел 4 июня, запечатлели журналисты голландского телеканала NOS.

На записи видно, как Рютте идет к турникету на входе в здание, держа в руках бумажный стакан с напитком и бумаги. Проходя через турникет, он роняет стакан, после чего останавливается, откладывает бумаги и начинает все убирать. При этом он отбирает швабру у одной из сотрудниц и начинает с улыбкой вытирать с пола разлитый кофе. Чуть позже возле Рютте собирается группа уборщиц, которые начинают подбадривающе ему кричать и аплодировать.

Рютте является премьер-министром Нидерландов с октября 2010. Он также возглавляет праволиберальную Народную партию за свободу и демократию, которая победила на парламентских выборах в Нидерландах в 2017 году.

Роман Свиридов

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