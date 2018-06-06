В ОБСЕ осудили публикацию списка «зрадофилов» пресс-секретарем Генпрокуратуры Украины

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Ароем Дезир
В понедельник, 4 июня, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир  написал письмо украинским властям, в котором раскритиковал список «зрадофилов», который опубликовала пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

Об этом идет речь на сайте OSCE.

По словам самого Дезира данная публикация «неприемлема и опасна». Он призвал власти вмешаться и приостановить подобную практику.

«Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и приостановить такую ​​практику, особенно тех, которые предпринимаются государственными чиновниками, учитывая чувствительную и сложную обстановку в Украине на данный момент», - заявил он.

Также Дезир добавил, что «журналисты и СМИ должны иметь возможность открыто и свободно выражать свое мнение».

Отметим, что пресс-секретарь на своей странице в Facebook  написала пост со списком политиков, журналистов и блогеров, которые после сообщений о смерти Бабченко критиковали правоохранительную систему за ее несостоятельность.

Олена Мельниченко

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