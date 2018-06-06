В Кропивницком депутат от «Батьківщини» назвал украинский язык «жлобским»

В Кропивницком произошел языковой скандал. Один из депутатов райсовета отказался выступать на украинском языке, назвав его «жлобским».

Об этом сообщает местное издание «Утренний город».

Так, на заседании 21-й сессии Подольского районного совета депутат от ВО «Свобода» Елена Яцун зачитала обращение от группы депутатов Верховной Рады относительно принятия Антиолигархического пакета законов.

После выступления к ней обратился депутат от «Оппоблока» Александр Пустовой, который посчитал, что неправильно называть Россию «Московией». Свое замечание депутат высказал на русском языке.

В ответ на это депутат Фортечного райсовета Елена Скочко сделала Пустовому замечание, что он должен выступать на государственном языке.

На это депутат от «Батькивщины» Андрей Силивейстров заявил:

«Это жлобский язык, все разговаривают одно слово – так, одно – так».

Напомним, ранее Депутат Николаевского облсовета заявил, что украинская армия «бомбила окраины Донецка».