Гройсман просит Раду уволить главу Минфина Данилюка, с которым у него произошел конфликт

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.

Об этом сообщается на странице Гройсмана в Facebook.

«После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров. Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты».

«К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды. Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление. В условиях тех вызовов, которые мы имеем, вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно», - сообщил Гройсман.

Напомним, ранее глава Минфина Данилюк пожаловался Западу на Гройсмана и Порошенко. Также ранее СМИ сообщали, что Гройсман забрал у Минфина право «вето» и Фискальную службу.

Отметим, что на последнем заседании правительства 23 мая между Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла ссора из-за отказа правительства назначать заместителем министра Яну Бугримову. Во время этой перепалки Данилюк сказал, чтобы на него готовили представление об отставке. При этом сам увольняться министр не собирается.

Данилюк был назначен в Кабмин Владимира Гройсмана в апреле 2016 года по квоте БПП. Летом прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что Государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов. В ответ на это Данилюк потребовал отправить в отставку Луценко якобы за саботаж расследования по «Привабанку».