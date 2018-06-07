Горсовет Южноукраинска отправил в отставку мэра Пароконного

Виктор Пароконный Городской совет Южноукраинска 7 июня отправил в отставку мэра Виктора Пароконного.

Соответствующее решение приняли в ходе сессии горсовета.

В ходе тайного голосования за отставку Пароконного проголосовали 25 депутатов, один высказался против, еще 9 бюллетеней не использовали (всего в сессии принимали участие 35 депутатов).

Исполняющей обязанности мэра стала Людмила Дзюбенко, представляющая партию «Єдність».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Южноукраинске 20 депутатов подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного. После этого, против мэра Южноукраинска выступили его заместители, начальники управлений, отделов и департаментов.

Сам же мэр Южноукраинска Виктор Пароконный, в ответ на все это заявил, что его семью запугивают и он намерен распустить горсовет.