Верховная Рада проголосовала за создание Высшего антикоррупционного суда

Верховная Рада 7 июня поддержала законопроект №7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

За соответствующее решение во втором чтении проголосовали 315 народных депутатов, пишет «Украинская правда».

Перед этим депутаты рассмотрели 1927 поправок к закону. На голосовании присутствовал инициатор законопроекта президент Петр Порошенко. В своем выступлении он отметил, что тот вариант законопроекта, который комитет подал на рассмотрение парламента, «полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии и одновременно полностью соответствует Конституции и законам Украины». Порошенко призвал депутатов «найти в себе силы» и поддержать этот документ.

В свою очередь спикер Рады Андрей Парубий отметил, что во время рассмотрения в сессионном зале наиболее противоречивых поправок, касающихся Общественного совета международных экспертов, «была найдена формула», которая тоже полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

Глава профильного комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич пояснил положения закона об отборе судей в Антикорсуд, которые вызвали больше всего споров. По его словам, закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей. После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором принимают участие ВККС и Совет экспертов. Если большинство участников этого совместного заседания и при этом минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде. Кроме того, рассказал Князевич, Совет экспертов может инициировать собеседования с кандидатами на должность судьи.

Как пояснил в Facebook нардеп Мустафа Найем, принятый закон предусматривает, что международные эксперты будут иметь решающую роль в назначении судей Антикоррупционного суда. По его словам, если в Общественном совете международных экспертов будет минимум 4 из 6 порядочных членов, они не пропустят в Антикоррупционный суд нечестных судей.