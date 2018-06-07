В Совете Европы заявили об угрозах пресс-секретаря ГПУ журналистам

На платформе Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов зарегистрировали сообщение об угрозах пресс-секретаря генерального прокурора Украины Юрия Луценко Ларисы Сарган в адрес украинских журналистов.

Об этом идет речь на сайте соответствующей платформы.

Так, в сообщении идет речь о публикации пресс-секретаря генеральной прокуратуры Украины Ларисы Сарган, которая опубликовала список из 26 «предателей», которые критиковали правоохранительные органы после информации об «убийстве» Бабченко.

Отметим, что в данном списке есть фамили Мирославы Гонгадзе и Сергея Томиленка - президента национального союза журналистов, последнего вице-спикер парламента Ирина Геращенко обвинила в сотрудничестве с «кремлевскими пропагандистами.

«В последующие дни Сергей Томиленко получал онлайн-угрозы (в основном в Facebook-постах и комментариях), в которых призывали СБУ посадить его в тюрьму», — заявили на платформе.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ осудили публикацию списка «зрадофилов».