«Готова к построению эффективной структуры»: В Николаеве открыли общественную приемную Радикальной партии Ляшко

В Николаеве в четверг, 7 июня, открыли общественную приемную Радикальной партии Олега Ляшка в Николаевской области, где можно обратится по вопросам предоставления юридических консультаций и передать обращение лидеру партии Олегу Ляшко.

Об этом сообщает пресс-служба партии региональной ячейки РПЛ в Николаевской области.

На открытии присутствовали общественной приемной по адресу Большая Морская, 23, сотрудники областной общественной приемной, руководители районных организаций партии, а также депутаты местных советов. Во время встречи руководитель Николаевской областной организации РПЛ Игорь Николаенко поделился планами относительно дальнейшей работы и первоочередных задач, которые ставит перед собой, командой областной организации и всех районных ячеек.

«На сегодняшний день сформирована команда областной организации – это люди, которые имеют не только существенный опыт работы в государственных учреждениях и предприятиях, но проявляют активную жизненную позицию. С этой командой мы уже начали системную работу в районах, объединенных территориальных общинах по всей области и мы будем продолжать ее выполнять до тех пор, пока идеи Радикальной партии Олега Ляшко по реальному возрождению нашей страны не будут донесены до каждого жителя», – отметил Игорь Николаенко.

Во время совещания с партийцами был поднят ряд вопросов относительно последних результатов работы фракции в парламенте. В частности, обсуждалось подписание Президентом в Николаеве законопроекта Олега Ляшко о внесении изменений в Таможенный кодекс, который будет способствовать развитию отечественного судостроения, судоремонтной отрасли и росту ее конкурентоспособности. Такое решение позволит установить обоснованный срок переработки для товаров, импортируемых предприятиями судостроительной отрасли для постройки, ремонта и модернизации судов. Так, срок переработки увеличивается с 365 до 730 дней, что даст возможность с учетом цикла производства обеспечить надлежащие условия для судостроителей.

Игорь Николаенко поделился своим опытом работы на Николаевском судостроительном заводе (ранее Судостроительный завод 61 коммунара), когда из-за отсутствия государственной поддержки предприятие стало убыточным, а люди остались без зарплат.

«Тема судостроения для меня очень близка и работа с Радикальной партией Олега Ляшко, для которой эти вопросы имеют стратегическое значение, позволяет развивать это направление в дальнейшем. Уверен, что принятое на сегодняшний день изменение имеет стратегическое значение для развития нашей области и позволит вернуть Николаеву статус города корабелов», – подчеркнул Николаенко.

Напомним, что в апреле Игоря Николаенко назначили новым главой николаевской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко вместо Руслана Пересунько.