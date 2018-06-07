Комитет Рады отказался санкционировать лишение неприкосновенности нардепа Пономарева, угрожавшего журналистам

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел представление генерального прокурора Украины о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из группы Воля народа Александра Пономарев.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Коллеги парламентария признали прошение по делу Пономарева немотивированным, а доказательства – сомнительными.

Соответствующие выводы поддержало большинство членов Регламентного комитета в ходе заседания в четверг, 7 июня.

Как известно, 7 февраля 2018 года Пономарев во время ссоры с журналистами «Цензор.нет» и «Каменяри-инфо» в кулуарах Верховной Рады отобрал у них телефоны.

Позже ГПУ внесла в Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Пономарева.