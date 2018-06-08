«Будем жестко с ним расправляться»: нардеп от «Укропа» о депутате николаевского облсовета, который обвинял ВСУ в «бомбежках Донбасса»

Народный депутат Украины от партии «Укроп» Александр Шевченко заявил, что на следующем партийном собрании будет поднимать вопрос о выходе из партии депутата Николаевского облсовета Валерия Колесникова.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее Колесников, который является депутатом облсовета от партии «Укроп» заявил, что «ВСУ бомбили окраины Донецка».

– Выгнать его надо. На следующем политсовете будем поднимать вопрос о его выгоне. Его надо вообще убрать из «Укропа». В семье не без урода, рассказал Шевченко.

– Надо, конечно, эту ситуацию зачищать. Будем жестко с ним расправляться, – подытожил он.

Напомним, что Колесников заявил, что не понимает, как можно ездить в общественном транспорте: «В грязных маршрутках в костюме за 1000 долларов?». В декабре 2017 года Колесникова поймали на кнопкодавстве во время сессии.