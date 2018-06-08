«ЦИК не имеет отношения к этому», - нардеп Ливик о «мёртвых душах» на выборах мэра Вознесенска

Александр Ливик Народный депутат Украины от «БПП «Солидарность» Александр Ливик намерен обратиться во все соответствующие органы с просьбой проверить отдел ведения Государственного реестра избирателей в Вознесенске на предмет достоверности количества избирателей.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат, глава николаевской организации партии «Відродження» Артем Ильюк сообщил, что председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского просят проверить отдел ведения Государственного реестра избирателей в Вознесенске на предмет достоверности количества избирателей. Оказалось, что количество избирателей более чем на 20% превышает количество постоянно проживающего населения Вознесенска.

В ответ на это мэр Луков заявил, что никаких нарушений и замечаний после проверки, проведенной Центральной избирательной комиссией, кроме одного – нанять еще одного работника, не было.

В свою очередь Александр Ливик обратился в городской Вознесенский совет с просьбой предоставить данные о численности населения в городе и о том, сколько из них - дети. В ответе сообщается, что детей, то есть тех, кто не имеет права избирательного голоса, в Вознесенске около 8 тысяч.

- Картина следующая: 35 тысяч населения, 33 тысячи избирателей, но при этом порядка 8 тысяч детей и школьников. То есть получается, что у нас на выборах голосуют школьники и дети, которые только родились и те, которые в садики ходят и так далее. Цифра такая: примерно где-то в районе 6-6,5 тысяч лишних избирателей – «мёртвых душ». И если взять это с той цифрой, какая населения в городе – это почти 20%. А если взять тех, кто действительно ходит на выборы, то это значительно больше, - рассказал он.

Также он отметил, что его насторожила явка в городе на выборах мэра.

- Ладно, можно было бы это объяснить тем, что несерьезно отнеслись к ведению реестра, не высчитали, не исключили «мёртвые души» и так далее. Но, в таком случае, в городе Вознесенске была бы тогда самая низкая явка. Но явка в Вознесенске как раз на уровне всех остальных городов: как в Николаеве, Первомайске и в целом по области. Хотя ситуация с детьми и «мёртвыми душами» в Николаеве и Южноукраинске абсолютно другая, - подчеркнул нардеп.

Теперь Ливик намерен обратиться во все соответствующие органы с просьбой разобраться в этих данных.

- Вот сейчас я получил эти данные. Кстати, я так смотрю, независимо от меня мой коллега Ильюк тоже обратил на это внимание. Он обращался не в мэрию, а в управление статистики области, но данные одинаковые. Я тоже буду сейчас обращаться во все органы с просьбой разобраться, - сказал он.

В то же время, по мнению нардепа, Центральная избирательная комиссия не может иметь никакого отношения к «мёртвым душам», так как ведением реестра занимается служба, которая находится в подчинении у мэра города.

- Я видел ответ Лукова на информацию Ильюка и я не понимаю, почему Виталий Дмитриевич переходит на личности. Реакция абсолютно не красит мэра. И, кстати, он где-то лукавит в том, что исключают избирателей из списка ЦИК. ЦИК не имеет никакого отношения к этому. Для этого есть специальные службы ведения реестра, за которые несет ответственность именно Луков, - подчеркнул Ливик.

Также депутат отметил, что если мэр Вознесенска не разрешит эту ситуацию и не внесёт в неё ясность, это может привести к поднятию вопроса о его легитимности.