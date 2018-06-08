В Раде из-за высказываний Мураева подрались нардепы от «Народного фронта» и «Оппоблока»

В сессионном зале Верховной Рады произошла стычка между депутатами Юрием Березой («Народный фронт») и Александром Долженковым («Оппозиционный блок»).

Об этом сообщает УНИАН.

Выступая на заседании парламента, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко потребовала, чтобы Евгений Мураев (внефракционный) извинился перед Сенцовым и его родственниками за то, что он назвал его террористом. При этом она отметила, что «Оппозиционный блок» привел этого депутата в парламент.

Депутат Долженков начал с места кричать, что Мураев не является членом фракции «Оппозиционный блок» и он не избирался по списку партии.

На эти возгласы Долженкова депутат Береза поднялся со своего рабочего места и со словами: «Что ты лаешь?», подбежал и ударил несколько раз Долженкова.

Депутаты их разняли и отвели Березу на его рабочее место.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман осудил высказывания Мураева, что якобы Сенцов является террористом.

- Это же надо так не любить родную страну, в которой родился, по которой ходишь, чтобы позволять себе такие высказывания, которые совершенно неприемлемы для нормального человека. Но я думаю, что там нет вообще никаких ценностей, кроме, наверное, денег, которые затмевают разум, - сказал Гройсман.

Как известно, Мураев избирался в парламент как мажоритарщик в избирательном округе №181 Харьковской области. Он ранее входил во фракцию "Оппозиционный блок", но 14 июня 2016 года вышел из этой фракции и в настоящее время является внефракционным.