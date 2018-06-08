ГПУ открыла уголовное производство из-за высказываний нардепа Мураева о политзаключенном Сенцове

В пятницу, 8 июня, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении народного депутата Евгения Мураева, который заявил, что украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов является «террористом».

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Уголовное производство в отношении Мураева открыто по факту преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 («Государственная измена») и части 2 статьи 383 («Заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления») Уголовного Кодекса Украины.

«В частности, основанием для регистрации стало провозглашение с трибуны Верховной Рады Украины 08.06.2018 народным депутатом Украины С. Пашинский речи о неправомерных действиях народного депутата Украины Мураева Е», – написал Лысенко.

Как отметил спикер ГПУ, нардеп Мураев 7 июня в интервью 112 канала высказал собственные суждения относительно правомерности деятельности органов государственной власти Украины, направленной на остановку агрессии со стороны Российской Федерации, и предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно, что он готовил поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена Сенцова и лиц, обвиняемых и осужденных украинскими судами за терроризм и сепаратизм.

«Досудебное расследование вышеупомянутого уголовного производства поручено ГСУ СБУ, осуществление надзора за соблюдением законов в форме процессуального руководства - Генеральной прокуратуре Украины», – подытожил он.

Как известно, скандальный нардеп Мураев назвал политзаключенного Сенцова, сидящего в российской тюрьме, террористом.