Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G7, премьер Италии его поддержал

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия тоже должна принимать участие во встречах государств «Большой семерки».

Об этом он заявил, готовясь к вылету на саммит G7, который 8 и 9 июня состоится в Канаде, сообщает Reuters.

- Они вышвырнули Россию. Они должны позволить России вернуться. Нам нужна Россия за переговорным столом, - цитирует CNBC американского президента.

- Я люблю нашу страну. Я был худшим кошмаром России ... Но, с учетом сказанного, Россия должна быть на этой встрече... Это может не быть политически правильно, но у нас есть мир, чтобы им управлять ... Они должны позволить России вернуться, - приводит другую цитату Трампа Washington Post.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Трамп стремился улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией после вступления в должность. Правительство США и другие страны ввели жесткие санкции в отношении России, связанные с аннексией в Крыму, и эти санкции остаются в силе.

Также премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с американским президентом Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть на встречи в формате G8. Такое мнение он высказал в своем Twitter.

- Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в «восьмерку». Это в интересах каждого, - написал глава итальянского правительства.

Напомним, 8 июня российская авиация нанесла новый удар по Сирии, погибли десятки человек.