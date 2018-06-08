«Северного потока-2» не будет, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что российский газопровод «Северный поток-2» не будет построен.

Об этом сообщают "Украинские новости"

- Я считаю, что «Северный поток-2» повлияет на украинскую экономику не сильно. Потому что его не будет. Уверен, что совместными усилиями мы сможем его остановить, - сказал он на встрече со студентами юридического факультета Киевского национального университета им. Шевченко, отвечая на их вопросы.

- Самые лучшие юристы, которые представляют Украину, сейчас арестовали активы ["Газпрома"] в Британии, в Нидерландах, в США - в ближайшее время, в Швейцарии, - сказал он.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь «Газпром» подтвердил, что должен выплатить НАК «Нафтогаз Украина» $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, «Газпром» отказался начать в марте газ поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины» и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время «Укртрансгаз» заявил, что «Газпром» с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа «Газпрома» в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.