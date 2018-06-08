Пишите письма мелким почерком

В начале февраля текущего года жители микрорайона Терновка обратились к и.о. мэра города Николаева Татьяне Казаковой с просьбой решить их многолетнюю проблему - отремонтировать аварийный участок дороги по ул. Успенская.

Буквально через пару дней, целый взвод чиновников во главе с руководителем Администрации Центрального района Александром Березой прибыл в мкрн. Терновка для очередной фотосессии, с целью политического пиара. Также на место событий моментально примчалась депутат округа Светлана Ласурия, которая до этого времени не реагировала на данную проблему.

В ходе диалога с жителями, Александр Берёза заявил, что городские службы уже в ближайшее время приступят к дорожным работам.

Но сразу после встречи, депутат Ласурия заявила жителям, что Берёза начнёт ремонтировать дорогу только после того, как жители напишут ещё одно коллективное обращение, но уже на имя "ее величества" Светланы Ласурии. В противном случае, дорогу ремонтировать не будут! В это время, Александр Береза стоял рядом, улыбался и послушно кивал головой.

Жители отказались писать повторное обращение, сославшись на то, что по их мнению, обращения на имя и.о. мэра вполне достаточно для того, чтобы ее подчиненный, глава районной администрации начал действовать.

Прошло 5 месяцев - дорога до сих пор не отремонтирована. Люди возмущены наглым враньем представителей власти. Берёза с Ласурией, после встречи с жителями исчезли и больше на улице не появлялись.

По-моему, Светлана Ласурия и Александр Береза от власти сошли с ума. Это уже не первая подобная выходка в их исполнении. Хватит играть в политику, вас люди не для этого выбирали. Прекратите вытирать ноги об людей, давить на неугодных и инакомыслящих админресурсом, носить сплетни, плести интриги, сталкивать всех лбами ради того, чтобы потешить свои нездоровые амбиции и в очередной раз присосаться к бюджетному корыту!

Александр Фёдорович, вы можете прояснить ситуацию: Александр Берёза - это подчинённый мэра города или VIP-агитатор нардепа Александра Жолобецкого и депутата Светланы Ласурии? Дайте правовую оценку политическим торгам и шантажу жителей со стороны главы райадминистрации и депутата горсовета!

Совсем недавно, вы заявили, что за плохую работу будете драть глав районных администраций как сидоровых коз, и в хвост, и в гриву, но от показательной порки Александра Берёзы жителям легче не станет, им нужен результат - отремонтируйте людям дорогу, они этого уже 5 месяцев этого ждут.

