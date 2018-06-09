В США сенаторы раскритиковали Трампа за его предложение вернуть Россию в состав «Большой семерки»

Дональд Трамп Американские сенаторы-республиканцы Джефф Флэйк (от штата Аризона) и Бен Сасс (от штата Небраска) раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он предложил вернуть Россию в состав «Большой семерки».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, Флэйк, комментируя заявление президента, написал в своем Twitter, что «Россию нельзя добавить (в состав - ИФ) G7», а Басс заявил, что Москва «ведет теневую войну против Америки, и руководство должно действовать соответственно».

В свою очередь американская газета Хилл отметила, что эти сенаторы являются наиболее непримиримыми критиками Трампа в Республиканской партии США.

По информации издания, члены Демократической партии также высказались против предложения президента. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что «президент Трамп превращает внешнюю политику США в международный шутку и беспричинно наносит стране долговременный вред».

Напомним, что ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия тоже должна принимать участие во встречах государств «Большой семерки». Его предложение поддержал новый премьер Италии Джузеппе Конте. Однако европейские страны-участницы «Большой семерки» единогласно высказались против призыва президента США Дональда Трампа восстановить Россию в этой структуре.