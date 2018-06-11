Экс-глава Минфина Данилюк заявил, что его команда также уходит из министерства

Уволенный министр финансов Александр Данилюк сообщил, что вся его команда также уходит из министерства.

Об этом он сказал в эфире Громадського.

По его словам, речь идет не только о заместителях, но и о советниках министра.

- Люди, которые пришли вместе со мной, это Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы как команда оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом, - отметил Данилюк.

При этом он добавил, что Оксана Маркарова остается в министерстве.

- На самом деле она не пришла со мной, а работала еще раньше там, и именно премьер [Владимир Гройсман - ПН] попросил ее там остаться. И она дальше продолжать там работу, - подчеркнул Данилюк.

Напомним, 7 июня Рада уволила министра финансов Данилюка.

Ранее СМИ сообщали, что глава Минфина Данилюк пожаловался Западу на Гройсмана и Порошенко. Также ранее СМИ сообщали, что Гройсман забрал у Минфина право «вето» и Фискальную службу.

Отметим, что на последнем заседании правительства 23 мая между Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла ссора из-за отказа правительства назначать заместителем министра Яну Бугримову. Во время этой перепалки Данилюк сказал, чтобы на него готовили представление об отставке. При этом сам увольняться министр не собирается.

Данилюк был назначен в Кабмин Владимира Гройсмана в апреле 2016 года по квоте БПП. Летом прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов. В ответ на что Данилюк потребовал отправить в отставку Луценко якобы за саботаж расследования по «Привабанку».