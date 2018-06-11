Глава Ингульского района Гладун пожаловалась на «огромные очереди» в ЦПАУ и попросила увеличить штат центра

Глава Ингульского района Николаева, депутат Николаевского областного совета Светлана Гладун пожаловалась на очереди в Центре предоставления административных услуг Ингульской администрации и заявила о необходимости увеличения штата центра.

Об этом шла речь в понедельник, 11 июня, в ходе аппаратного совещания в Николаевском городском совете, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Светлана Гладун отметила, что из-за больших очередей и маленького количества сотрудников, людей обслуживают долго. Некоторым в очереди становится плохо.

— Ежедневно огромные очереди, один работник не справляется с таким объемом работы. В последнюю пятницу был аврал, приходят люди с маленькими детьми, из-за жары некоторым становится плохо, - сказала Светлана Гладун.

Директор департамента по предоставлению административных услуг Дмитрий Лазарев, в свою очередь, сообщил, что конкурс на должности в ЦПАУ уже завершился и на сегодняшний день проходит процедура назначения специалистов.

Заместитель городского головы Юрий Степанец поручил Дмитрию Лазареву при необходимости направить большее количество специалистов в ЦПАУ Ингульской администрации.

— Посмотрите по наплыву горожан, если в Ингульской администрации действительно большое количество посетителей, пошлите туда специалиста, - отметил Юрий Степанец.

Напомним, ранее Александр Сенкевич поднял вопрос о работе ЦПАУ, в частности, о численности специалистов.