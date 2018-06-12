В Николаеве обыскали гаражи и изъяли алкогольный фальсификат на 680 тысяч гривен

Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области провели обыски в гаражных боксах и нашли более двух тысяч литров алкогольного фальсификата на сумму 680 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Николаевской области.

В ходе проведения операций «Акциз-2018», «Курорт-2018» сотрудники налоговой милиции установили, что алкогольный «продукт» хранился в двух гаражных боксах, расположенных на территории одного из гаражных кооперативов Николаева.

Налоговая милиция провела обыски в местах хранения алкоголя и автомобиле Renault Kangoo, с помощью которого осуществлялась транспортировка алкогольных напитков.

По результатам обысков из незаконного оборота изъяли 2 тысячи 129 литров прозрачной спиртосодержащей жидкости, разлитой в пластиковые канистры и ПЭТ-бутылки, 215 литров спиртосодержащей жидкости коричневого цвета с запахами разных ароматизаторов, а также сам автомобиль Renault Kangoo.

В целом изъяли и передали на ответственное хранение 2 тысячи 344 литра алкогольного фальсификата стоимостью почти 680 тысяч гривен.

По данному факту следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Николаевской области расследуется уголовное производство, по признакам части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Напомним, в Николаеве сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота алкогольную продукцию на сумму почти 300 тысяч гривен.