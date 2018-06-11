«Вы нам мешаете уже на первой стадии», - Москаленко призвала жителей Николаевщины не тормозить развитие опорных школ

Виктория Москаленко Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко пожаловалась на то, что общественность мешает реализации реформы опорных школ на Николаевщине и призвала людей «доверять власти» в этом вопросе.

Об этом шла речь в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Ранее сообщалось, что в Новой Одессе 8 июня группа из 30 человек заблокировала на сессии Новоодесского районного совета депутатов, которые проголосовали за то, чтобы сделать Ульяновскую школу филиалом Сухоеланецкой.

В тот же день около 30 человек перекрыли трассу Р-06 «Ульяновка - Николаев» с требованием не закрывать Ульяновскую общеобразовательную школу.

Комментируя ситуацию, Виктория Москаленко сообщила, что Сухоеланецкая школа получит 1 миллион гривен из областного бюджета для реформирования. Также глава облсовета добавила, что считает ситуацию в Новой Одессе «накручиванием» со стороны представителей сельсовета.

— Я знаю ситуацию по Новой Одессе, она непростая. Там политика, «накручивание» людей со стороны представителей общественности сельсовета, тут я точно не могу сказать. Но такие были, извините, аргументы в пользу не понижения статуса школ: «Нам так удобно», - сказала Виктория Москаленко.

Москаленко напомнила об аналогичной ситуации в Витовском районе, отметив, что сейчас опорная школа в этом районе, как и филиалы, показывает хорошие результаты.

— Не одни представители власти были в школе Витовского района и также начинались перекрытия дорог, но это был 2016 год, потому что она была создана первая в области. Тогда глава администрации пошел на эту реформу первым. Тогда было так же, там три филиала, перекрытие дорог, все плохие, власть плохая. А сегодня они гордятся этой школой и директоры школ-филиалов тоже не могут нарадоваться от того, что происходит в этой школе, - сказала Виктория Москаленко.

Глава облсовета также призвала общественность довериться власти в вопросе реформы опорных школ, добавив, что все сферы в области на сегодняшний день политизированны.

— Когда мы предлагаем какой-то путь и видим, что сегодня оно не так воспринимается хорошо, но потом будет супер, то доверьтесь власти. А вы нам мешаете уже на первой стадии. Общественность должна все-таки прислушиваться к действиям власти, должна доверять, а тут есть оппозиционная политика, что все плохо и у нас, к сожалению, очень заполитизированы любые действия, связанные с каждой сферой, - отметила Виктория Москаленко.

Напомним, ранее глава Николаевской областной организации «Наш край» и депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин выразил свое убеждение, что перекрытие трассы в Новой Одессе свидетельствует о том, что ответственные за сферу образования чиновники всех уровней, выполняя министерские приказы, в который раз не учли самого главного – мнения и интересы коллектива учебного заведения, родителей и их детей.