США аннулировали визу скандальному главе САП Холодницкому, - СМИ

В США аннулировали американскую визу руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назару Холодницкому.

Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах,

Разрешительный документ был выдан на 5 лет.

- Ему отменили визу,- сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что Холодницкий должен был участвовать в недавнем мероприятии в США, где принимал участие генпрокурор Юрий Луценко, но не поехал по причине того, что визу отменили.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отказались комментировать информацию СМИ о том, что США могли аннулировать визу главе САП Назару Холодницкому, передает ЛИГА.Новости.

Как известно, НАБУ задержало директоров компаний нардепов от БПП, подозреваемых в хищении газа на 1,5 миллиарда гривен.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.