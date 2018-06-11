На эксперта в «деле рюкзаков Авакова» оказывали давление, - директор НАБУ Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что «правоохранительные органы» осуществляли давление на одного из экспертов МВД, который проводил экспертизу в «деле рюкзаков Авакова».

Об этом Сытник сказал сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

- На одного из экспертов, который проводил экспертизу по делу рюкзаков Авакова, осуществлялось давление со стороны правоохранительных органов, - сказал Сытник.

Он добавил, что против этого эксперта открыто уголовное производство. По словам директора НАБУ, эксперт занимался оценкой рюкзаков.

- Видимо, сторона защиты считает эту экспертизу важной, потому и осуществлялось давление на эксперта, - считает Сытник.

Напомним, что в феврале 2016 года было опубликовано видео, где экс-замглавы МВД Чеботарь договаривается с сыном Авакова о закупке рюкзаков для Нацгвардии. Задержание Александра Авакова было зафиксировано на видео и опубликовано 31 октября 2017 года. Тогда ему было предъявлено подозрение по статье 191 УК («Растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»).

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее суд избрал сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства – при этом прокуратура просила арест и залог в ₴5 миллионов. Также суд отпустил под личное обязательство фигуранта «дела рюкзаков», экс-замглавы МВД Чеботаря.

Как ранее сообщалось, суд вернул сыну Авакова паспорт и разрешил выехать из Украины.